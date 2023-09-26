Танель Падар обвиняет Бригитте Сюзанне Хунт в распространении слухов о его измене Лорен: она сама написала моей жене!
За последние недели до Kroonika дошли десятки, если не сотни намеков на личную жизнь рокера Танеля Падара. Ходили слухи об изменах Танеля жене Лорен с известными женщинами и даже говорили о домашнем насилии. Поздно вечером в понедельник рокер сам решил объяснить ситуацию Kroonika.
В последние месяцы о Танеле и Лорен, которые недавно вступили в брак, ходили самые разные слухи. Ходили слухи о том, что Танель изменял своей новой жене с Бригитте Сюзанной Хунт, а также с другими известными женщинами. Рассказывали о том, как Танель агрессивно вел себя по отношению к Лорен даже в присутствии своих коллег по группе, а в одном из эпизодов даже вмешалась семья женщины. Сегодня утром Kroonika получила очередное письмо том, что супруги, поженившиеся этим летом, якобы расстались и Лорен уехала жить к родителями в Тарту.