Шоубиз
26.09.2023, 15:53

Танель Падар обвиняет Бригитте Сюзанне Хунт в распространении слухов о его измене Лорен: она сама написала моей жене!

 
Хyнт: Танель может честно пойти в жопу!
Lauren ja Tanel Padar, Brigitte Susanne Hunt
Lauren ja Tanel Padar, Brigitte Susanne Hunt
ФОТО: Delfi Meedia

За последние недели до Kroonika дошли десятки, если не сотни намеков на личную жизнь рокера Танеля Падара. Ходили слухи об изменах Танеля жене Лорен с известными женщинами и даже говорили о домашнем насилии. Поздно вечером в понедельник рокер сам решил объяснить ситуацию Kroonika.

В последние месяцы о Танеле и Лорен, которые недавно вступили в брак, ходили самые разные слухи. Ходили слухи о том, что Танель изменял своей новой жене с Бригитте Сюзанной Хунт, а также с другими известными женщинами. Рассказывали о том, как Танель агрессивно вел себя по отношению к Лорен даже в присутствии своих коллег по группе, а в одном из эпизодов даже вмешалась семья женщины. Сегодня утром Kroonika получила очередное письмо том, что супруги, поженившиеся этим летом, якобы расстались и Лорен уехала жить к родителями в Тарту.

На этой неделе также прошел слух, что их якобы семейная драма вот-вот станет темой для обложки журнала Kroonika. „Это было неправдой. Эта история даже не готовилась. Это была просто очередная городская легенда, как и все остальные слухи вокруг семьи Падар“, - рассказывает Танель в интервью Kroonika.

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