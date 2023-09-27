ФОТО | В платье с вульгарными разрезами на детский праздник? Ани Лорак шокировала неуместным нарядом

На днях Ани Лорак появилась на детском празднике в совершенно неуместном наряде, как считают поклонники. Певица надела ярко фиолетовое платье, которое было все покрыто разрезами, оголяющими ее тело.

В тот день Ани Лорак сидела в кресле жюри международного музыкального телеконкурса „Ты супер!“ на НТВ. Вероятно, артистка забыла, что основной аудиторией проекта являются дети, и вырядилась как на сцену или в ночной клуб.

Стоит отметить, что в проекте „Ты супер!“ участвуют дети, оставшиеся без попечения родителей. Ани Лорак прекрасно понимает этих ребят, ведь она сама несколько лет прожила в интернате.

Работа в жюри программы стала громким возвращением Лорак на российское телевидение, ведь после начала войны в Украине певица надолго ушла в тень и нигде не появлялась. Тем не менее Лорак продолжает жить и работать в России, а Украина ввела в отношении ее санкции.