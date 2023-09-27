Литвинова: да, я стала парижанкой. Могу сидеть в кафе, горевать или веселиться. В Москве не было времени

Рената Литвинова не дает комментарии о политике, зато с радостью рассказывает о жизни за границей. 56-летняя актриса посещает модные показы и выходит на подиум с моделями мирового уровня, пишет „Стархит“.

„Чувствую ли я себя парижанкой? Я так похудела, — улыбается режиссер. — Стала бегать по утрам и в кафе покупать кофе, бутерброды, багет, булочки. Короче говоря, да, я стала парижанкой! Мне все это нравится… Нравятся кафе, где можно выпить бокал шампанского, что-то обсудить. В Москве не могла себе этого позволить, у меня никогда не было времени. А в Париже образовалась такая опция, что могу сидеть с соратниками, обсуждать проекты, горевать или, наоборот, веселиться“.

Рената отметила, что давно живет на две страны. 11 лет назад ее дочь Ульяна поступила в университет в Лилле — с тех пор для звезды Франция и стала вторым домом.

О возращении в Москву Литвинова не говорит, за границей у нее много планов, которые необходимо осуществить. Артистка активно ставит спектакли и снимает кино. Кроме того, блондинка учит языки.

«Любовь может победить и смерть тоже. Некоторые события в этой жизни подводят концепцию вечной любви. Я познала настоящую любовь, но это слишком личное, не хочу об этом рассказывать“, — заинтриговала Рената в эфире латвийского радио.