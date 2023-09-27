Врала не только о прошлом в порно, но и перекроила внешность: жена Славы Комиссаренко до пластики

Пользователи Сети тут же принялись расследовать — кто же стал супругой бывшего участника StandUp. Быстро выяснилось, что 26-летняя Юлия ранее была вебкам-моделью и снималась в откровенных роликах.

Разумеется, о шумихе вокруг девушки узнал и новоиспеченный муж. Комиссаренко высказался о ситуации в соцсетях. «Вы, наверное, видели новости, что я женился, и еще много всякого в этих новостях. В этой ситуации ужасно все, об этой ситуации унизительно говорить, но молчать о ней, наверное, еще более унизительно. Поэтому попробую кратко обо всем сказать“, — обратился к подписчикам он.

Больше всего Славу расстроило, что супруга не призналась в «ошибках юности“ и пыталась отгородить его от откровений. «Да, я считаю, что прошлое у человека может быть каким угодно, но вы должны об этом открыто сказать партнеру, а не скрывать это и не отрицать это до момента, когда это все вскроется. Да, сказать о таком непросто, страшно и вообще, как будто невозможно, но еще страшнее, когда твой муж узнает об этом из Интернета посреди вашего медового месяца“, — грустил комик.

Оказалось, что это не единственный секрет благоверной шоумена. В Интернете до сих пор есть снимки, которые Шашкова публиковала в социальных сетях и на сайтах знакомств. К слову, на последних жена Комиссаренко оставляла многозначительные сообщения. «Я хочу доставить мужчинам удовольствие своими видео“, — писала девушка.

Возвращаясь к теме внешности Юлии, многие заметили, что она прибегла к помощи пластических хирургов — от ее прежних черт лица мало что осталось сейчас. В юности возлюбленная звезды комплексовала из-за несовершенств, которые были причиной для буллинга сверстников.

Однако все же чаще обсуждаются скандальные снимки Юлии, где она под псевдонимом Ариэль проводила прямые эфиры с клиентами. По слухам, встречи с мужчинами проходили еще и вне онлайна — девушку подозревают в том, что она также предоставляла интимные услуги.