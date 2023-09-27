Решитесь спросить? Перечислены актуальные для первого свидания вопросы о сексе

Она полагает, что потенциальным партнерам необходимо выяснить, как каждый из них относится к сексуальным ограничениям, согласию и уважению. Одним из самых актуальных является вопрос о контрацепции, особенно в тех случаях, когда интим не за горами. Важно заранее узнать, как относится будущий любовник или любовница к средствам защиты.

Не стоит стесняться и задавать вопросы о сексуальных предпочтениях. «Какие формы прелюдии тебе нравятся?“, «Готов(а) ли ты к экспериментам?“ и подобные.

Клец отметила, что в отношениях важно понимать, где проходят чужие границы комфорта, и стараться не переходить их.

«Уважайте своего партнера и его или ее право на приватность и личные предпочтения и помните, что сексуальные отношения должны строиться на основе взаимного согласия и уважения“, — подвела итог психотерапевт.