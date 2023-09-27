Шоубиз
27.09.2023, 12:47

Даня Милохин пожаловался на „муторную“ работу в Дубае

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Даня Милохин
Даня Милохин
ФОТО: Kuvatõmmis

Тиктокер Даня Милохин пожаловался на трудности работы в Дубае, контентмейкеру стало тяжелее организовывать работу. В интервью YouTube-каналу „Мадонна Мур“, блогер признался, что создавать новые видеоролики в городе, расположенном на побережье Персидского залива, „очень дорого и муторно“. Он также пожаловался на трудности с поисками операторов и нужной аппаратуры. По словам Милохина, в России заниматься этой деятельностью намного проще.

В России я могу спокойно уехать куда-то в лес, придумать там какие-то костры, палатки с чуваками, снять все. У меня даже есть друзья, которые бесплатно меня снимут. Но в Дубае нужно прямо договариваться о съемке, нужно искать всех этих операторов, свет, это все очень дорого и муторно, — сказал тиктокер.

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