Даня Милохин пожаловался на „муторную“ работу в Дубае

В России я могу спокойно уехать куда-то в лес, придумать там какие-то костры, палатки с чуваками, снять все. У меня даже есть друзья, которые бесплатно меня снимут. Но в Дубае нужно прямо договариваться о съемке, нужно искать всех этих операторов, свет, это все очень дорого и муторно, — сказал тиктокер.