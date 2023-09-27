„Выглядит угрожающе“: Бритни Спирс закружилась в танце с ножами

Пользователи Сети привыкли к видео, где певица Бритни Спирс исполняет странные видео в пикантных образах. Однако каждый новый ролик звезды становится все более и более экстравагантным.

Вот и сейчас Бритни опубликовала видео, где она танцует в нижнем белье и топе с глубоким декольте. Все бы ничего, но исполнительница решила удивить публику своими движениями с ножами.

„Сегодня я начала играть на кухне с ножами. Не волнуйтесь, это ненастоящие ножи. Скоро Хэллоуин!“ — отметила знаменитость.

„Ну хоть трусы не забыла надеть“, „Выглядит угрожающе, но двигается хорошо“, „Совсем она, бедолага, с ума сошла“, — написали подписчики Спирс.