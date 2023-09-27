Почти на миллиард. Роман Абрамович вывел из-под санкций художественную коллекцию с помощью бывшей жены(3)
За три недели до вторжения России в Украину значительную часть коллекции художественных произведений олигарха Романа Абрамовича была передана на управление его бывшей жене Дарьи Жуковой, сообщило издание The Guardian. Этот шаг помог миллиардеру обойти санкции,
Как сообщает The Guardian со ссылкой на попавшие в распоряжение редакции документы, художественная коллекция Абрамовича состоит из 367 произведений стоимостью около одного миллиарда долларов. К журналистам данные попали, благодаря утечке в кипрской компании Merit Servus.
За три недели до начала войны Роман Абрамович передал 51% прав на коллекцию бывшей супруге Дарье Жуковой, оставив себе 49%. Таким образом, коллекция не попала под санкции, наложенные на другие активы олигарха, включая футбольный клуб Chelsea. В прошлом году Великобритания конфисковала богатства, принадлежащие Абрамовичу, но ценная коллекция картин была спасена при помощи его бывшей жены. Сделка состоялась 4 февраля 2022 года.
Согласно расследованию The Guardian и Службы по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, коллекция весьма впечатляющая. Анализ показал, что она оценивается в 963 миллиона долларов США и включает в себя несколько десятков художественных шедевров. В ней представлены произведения таких известных художников, как Пабло Пикассо, Клод Моне, Казимир Малевич, Фрэнсис Бэкон, Люсьен Фрейд, Альберто Джакометти, Рене Магритт и других выдающихся художников. Например, „Триптих“ Фрэнсиса Бэкона 1976 года был приобретен на аукционе за 86,3 миллиона долларов — это ценовой рекорд среди произведений послевоенного периода.
Физическое местонахождение всех этих работ неизвестно. По данным расследования, коллекция находится под управлением компании Seline-Invest, которая принадлежит холдингу Абрамовича Ermis Trust Settlement.
Абрамович и Дарья Жукова поженились в 2008 году, но развелись в 2017 году. Жукова занимает руководящие должности в нескольких известных галереях. В своем втором браке она стала гражданкой США и освободилась от каких-либо санкций. Она осудила начатую Владимиром Путиным войну в Украине.
Абрамович был одним из семи российских олигархов, против которых Великобритания в марте прошлого года ввела санкции. Его активы, включая футбольный клуб Chelsea, были заморожены, а яхта стоимостью 700 миллионов долларов, на которой, предположительно, находились художественные коллекции, была конфискована. Ему также было запрещено вести бизнес в Великобритании и въезжать на ее территорию.
Полученные изданием данные относятся только к 2022 году, поэтому текущее местонахождение коллекции неизвестно.