Почти на миллиард. Роман Абрамович вывел из-под санкций художественную коллекцию с помощью бывшей жены

Как сообщает The Guardian со ссылкой на попавшие в распоряжение редакции документы, художественная коллекция Абрамовича состоит из 367 произведений стоимостью около одного миллиарда долларов. К журналистам данные попали, благодаря утечке в кипрской компании Merit Servus.

За три недели до начала войны Роман Абрамович передал 51% прав на коллекцию бывшей супруге Дарье Жуковой, оставив себе 49%. Таким образом, коллекция не попала под санкции, наложенные на другие активы олигарха, включая футбольный клуб Chelsea. В прошлом году Великобритания конфисковала богатства, принадлежащие Абрамовичу, но ценная коллекция картин была спасена при помощи его бывшей жены. Сделка состоялась 4 февраля 2022 года.

Согласно расследованию The Guardian и Службы по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, коллекция весьма впечатляющая. Анализ показал, что она оценивается в 963 миллиона долларов США и включает в себя несколько десятков художественных шедевров. В ней представлены произведения таких известных художников, как Пабло Пикассо, Клод Моне, Казимир Малевич, Фрэнсис Бэкон, Люсьен Фрейд, Альберто Джакометти, Рене Магритт и других выдающихся художников. Например, „Триптих“ Фрэнсиса Бэкона 1976 года был приобретен на аукционе за 86,3 миллиона долларов — это ценовой рекорд среди произведений послевоенного периода.

Физическое местонахождение всех этих работ неизвестно. По данным расследования, коллекция находится под управлением компании Seline-Invest, которая принадлежит холдингу Абрамовича Ermis Trust Settlement.

Абрамович и Дарья Жукова поженились в 2008 году, но развелись в 2017 году. Жукова занимает руководящие должности в нескольких известных галереях. В своем втором браке она стала гражданкой США и освободилась от каких-либо санкций. Она осудила начатую Владимиром Путиным войну в Украине.