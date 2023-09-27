Как порнография влияет на отношения и почему, возможно, от нее стоит отказаться

Смысл любви и отношений — популярная тема для изучения с точки зрения философии, а современная нейронаука подтверждает, что человек нейробиологически настроен на формирование и развитие крепких отношений с другими людьми. По словам профессора Брене Браун, „мы психологически, эмоционально и когнитивно настроены на формирование отношений, на любовь и на поиск принадлежности. Отношения придают цель и смысл нашей жизни“. В той или иной степени все разделяют желание любить и быть любимыми, но что такое здоровые отношения? Как порнография находит место в биологических инстинктах человека, который стремится быть в контакте с другими людьми?