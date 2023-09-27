Таллинн выделил более 170 тысяч евро на проведение музыкальных мероприятий в осенне-зимний сезон

Вице-мэр Каарель Оя отметил, что субсидии на проведение музыкальных мероприятий и поддержку площадок с живой музыкой помогают сохранять культурную афишу столицы плотной и разнообразной. «Титул города музыки ЮНЕСКО является знаковым для Таллинна и дает нам возможность обратить особое внимание на музыкальную сферу. У нас есть причины гордиться культурной афишей нашей столицы и радует, что город последовательно вносит вклад в развитие музыкальной жизни“, - добавил Оя.

Поддержку получили, в частности, следующие музыкальные проекты: Дни Арво Пята в Таллинне, XXII Международный фестиваль современной музыки, серия концертов барочного оркестра Floridante – лучшие солисты Европы, фестиваль музыки и искусства PIME, серия концертов Sõprus live 2023.

Поддержку деятельности в осенне-зимний сезон получили следующие площадки с живой музыкой: клуб Tapper, Эстонский музей современного искусства, D3, Erinevate Tubade Klubi, общинный дом и дом культуры Uus Laine, современный культурный центр Hall, фабрика культуры Paavli, рок-клуб Barbar, Sveta Baar и Дом кино.

Таллинн в качестве города музыки ЮНЕСКО хочет путем выделения пособий создать возможности для исполнения и прослушивания музыки во всем ее многообразии на высоком уровне, сделать музыку более доступной и послужить развитию культурного туризма.

Следующие сроки будут объявлены в начале 2024 года, но не позднее 28 календарных дней до окончания срока подачи ходатайств. С порядком подачи ходатайств и условиями можно ознакомиться на официальном сайте Таллинна .

Со списком проектов, которым была оказана поддержка, можно ознакомиться здесь .

Таллинн с 2022 года носит титул города музыки ЮНЕСКО, в связи с чем город открыл отдельные туры для распределения субсидий проходящим в столице музыкальным мероприятиям. Подробнее о деятельности Таллинна в рамках программы города музыки можно узнать здесь .