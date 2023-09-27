Юлия Ауг сыграет сумасшедшую фанатку Пугачевой: „В Эстонии Аллу Борисовну не перестают любить и сейчас“

„Это абсолютно новый спектакль и новая пьеса. История о женщине, которая всю свою жизнь поклонялась Алле Борисовне Пугачевой, слушала её песни и даже пыталась быть похожей на неё. Она даже участвовала в конкурсе “Голос“, чтобы исполнить песню Пугачевой. Но потом началась война, и Алла Борисовна уехала из России. В какой-то момент наша героиня решает, что она может заменить Пугачеву“, - рассказывает Ауг.

Юлии Ауг кажется, что многие женщины в СССР и в России мечтали быть похожими на Пугачеву. „Да, это современная история, актуальная здесь и сейчас“, - подчеркивает актриса.

„Когда-то, очень давно, в 2014 году, я поставила спектакль в Красноярске под названием “Горькие слёзы“. В спектакле участвовали только женщины, и каждое утро мы начинали с просмотра клипа, где Алла Борисовна поёт песню “Лето“. Она просто сидит на диване и поёт. Но я видел не только великую певицу на экране, но и великую актрису. Этот человек позволяет себе думать прямо перед камерой, здесь и сейчас. Просматривая этот клип, мы настраивались на работу“,- вспоминает опыт взаимодействия с певицей Юлия Ауг.

В спектакле будут исполнены и песни Аллы Борисовны, однако какие песни - актриса не уточнила.

„Для меня Алла Борисовна - великая актриса. Я помню, как мой папа в детстве, слушая её, всегда говорил, что она не просто поёт, она проигрывает каждую песню. Она величайшая актриса. Это код, который вшит в наши ДНК, и чтобы не происходило, как бы пропаганда не работала с ее имиджем, с ее именем, но ее невозможно вычленить из ДНК россиян, просто невозможно. Как только уровень нападок на неё спадет, люди снова начнут ей рукоплескать“, - уверенна Юлия Ауг.

Культурное пространство Эстонии сейчас настолько далеко от Советского Союза, что Аллу Борисовну, конечно, знают, но часто не вспоминают

Как фигура Аллы Пугачевой воспринимается в странах Балтии?