Юлия Ауг сыграет сумасшедшую фанатку Пугачевой: „В Эстонии Аллу Борисовну не перестают любить и сейчас“(8)
Спектакль „Айсберг“, в котором главная героиня думает, что она Алла Пугачева, будет представлен на фестивале „Летят журавли“ в Каннах. Ключевую роль в картине сыграет Юлия Ауг. Актриса дала небольшое интервью изданию Bild, где рассказала подробнее о спектакле, а также порассуждала о фигуре Аллы Пугачевой, в частности об отношении к ней в Эстонии.
„Это абсолютно новый спектакль и новая пьеса. История о женщине, которая всю свою жизнь поклонялась Алле Борисовне Пугачевой, слушала её песни и даже пыталась быть похожей на неё. Она даже участвовала в конкурсе “Голос“, чтобы исполнить песню Пугачевой. Но потом началась война, и Алла Борисовна уехала из России. В какой-то момент наша героиня решает, что она может заменить Пугачеву“, - рассказывает Ауг.
Юлии Ауг кажется, что многие женщины в СССР и в России мечтали быть похожими на Пугачеву. „Да, это современная история, актуальная здесь и сейчас“, - подчеркивает актриса.
„Когда-то, очень давно, в 2014 году, я поставила спектакль в Красноярске под названием “Горькие слёзы“. В спектакле участвовали только женщины, и каждое утро мы начинали с просмотра клипа, где Алла Борисовна поёт песню “Лето“. Она просто сидит на диване и поёт. Но я видел не только великую певицу на экране, но и великую актрису. Этот человек позволяет себе думать прямо перед камерой, здесь и сейчас. Просматривая этот клип, мы настраивались на работу“,- вспоминает опыт взаимодействия с певицей Юлия Ауг.
В спектакле будут исполнены и песни Аллы Борисовны, однако какие песни - актриса не уточнила.
„Для меня Алла Борисовна - великая актриса. Я помню, как мой папа в детстве, слушая её, всегда говорил, что она не просто поёт, она проигрывает каждую песню. Она величайшая актриса. Это код, который вшит в наши ДНК, и чтобы не происходило, как бы пропаганда не работала с ее имиджем, с ее именем, но ее невозможно вычленить из ДНК россиян, просто невозможно. Как только уровень нападок на неё спадет, люди снова начнут ей рукоплескать“, - уверенна Юлия Ауг.
Культурное пространство Эстонии сейчас настолько далеко от Советского Союза, что Аллу Борисовну, конечно, знают, но часто не вспоминают
Как фигура Аллы Пугачевой воспринимается в странах Балтии?
„Я не могу говорить за все страны Балтии, могу только за Эстонию, - отвечает актриса. - Аллу Борисовну не перстают люить и сейчас, но ее не много обсуждают. Думаю, что все те знаменитые певцы, которые были популярны в СССР, их не перестают любить в Эстонии и сегодня. У Анны Вески, например, сейчас очередной пик популярности. Не знаю, ассоциируется ли Анна Весик с Советским Союзом. В Эстонии Аллу Борисовну знают, но не обсуждают её фигуру так часто. Культурное пространство Эстонии сейчас настолько далеко от Советского Союза, что Аллу Борисовну, конечно, знают, но часто не вспоминают“,- говорит актриса.
Фестиваль в Каннах продлится всего 2 дня, и спектакль будет представлен лишь один раз, однако Юлия Ауг рассчитывает на успех этой премьеры, и что им удастся проехаться с ним по всей Европе.
Кстати, в этом спектакле играет и культовая фигура для Эстонии - режиссёр Эльмо Нюганен, который исполняет роль психиатра и время от времени говорит в картине на эстонском языке.