В Таллинне выступит сочетающий классическую и электронную музыку музыкант Нильс Фрам
17 октября в Alexela Kontserdimaja в Таллинне выступит Нильс Фрам, один из самых известных и почитаемых в мире современных музыкантов. Вечер откроется программой из серии концертов ERSO „Аудиоспа“ виолончелиста Теодора Синка совместно с электронным музыкантом Таммо Сумера.
В специальной программе из серии концертов ERSO «Аудиоспа“ виолончелист Теодор Синк вместе с электронным музыкантом Таммо Сумера исполнит три произведения, относящихся к классике современной музыки: A Thousand Tongues Мисси Маццоли, Cello Counterpoint Стива Райха и Grab It Jacob TV. Серия концертов ERSO, инициированная дирижером Олари Элтсом, фокусируется на ночных музыкальных путешествиях по граням минимализма и электронных шедевров последних десятилетий, где медитативная и атмосферная музыка встречается с городской энергетикой и альтернативными течениями.
Теодор Синк, концертмейстер ансамбля виолончелей ERSO, является весьма разносторонним исполнителем, работающим в качестве солиста, камерного музыканта и оркестранта, обладателем многочисленных лауреатских званий как отечественных, так и зарубежных конкурсов. Он выступал с Таллиннским камерным оркестром, Симфоническим оркестром Северных стран, Эстонским фестивальным оркестром и многими другими, а также солировал, выступая с Пярнуским городским оркестром, Рижской симфониеттой, Таллиннским камерным оркестром и Эстонским фестивальным оркестром. Теодор Синк удостоен ежегодной премии фонда капитала культуры Эстонии (2017) и звания «Исполнитель года“ Эстонского союза исполнителей(2020).
Таммо Сумера специализируется на записи академической музыки, исполнении современной электронной музыки и мультимедийных арт-проектах. Сумера преподает звукорежиссуру и исполнение электронной музыки в Эстонской академии музыки и театра.
Хедлайнер вечера — многогранный берлинский талант Нильс Фрам, который является одним из самых успешных авторов современной классической и электронной музыки, работающим на стыке жанров, а также соучредителем международной серии мероприятий Piano Day, посвященной инновационным фортепианным проектам. Дискография Фрама включает 14 полноформатных сольных альбомов, 7 EP и десятки совместных пластинок, он дал сотни аншлаговых концертов по всему миру, в том числе на таких известных площадках, как Brooklyn Steel в Нью-Йорке, Le Trianon в Париже, Disney Hall в Лос-Анджелесе и Сиднейском оперном театре. В сентябре 2022 года вышел его трехчасовой марафонский альбом Music For Animals, вдохновленный концепцией «мебельной музыки“ Эрика Сати. Фрам приедет в Эстонию в рамках своего мирового турне, которое началось в июне этого года.
Концерт Нильса Фрама в Alexela Kontserdimaja состоится 17 октября 2023 года. Больеш информации на сайте Piletilevi