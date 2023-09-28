В Таллинне выступит сочетающий классическую и электронную музыку музыкант Нильс Фрам

В специальной программе из серии концертов ERSO «Аудиоспа“ виолончелист Теодор Синк вместе с электронным музыкантом Таммо Сумера исполнит три произведения, относящихся к классике современной музыки: A Thousand Tongues Мисси Маццоли, Cello Counterpoint Стива Райха и Grab It Jacob TV. Серия концертов ERSO, инициированная дирижером Олари Элтсом, фокусируется на ночных музыкальных путешествиях по граням минимализма и электронных шедевров последних десятилетий, где медитативная и атмосферная музыка встречается с городской энергетикой и альтернативными течениями.





Теодор Синк, концертмейстер ансамбля виолончелей ERSO, является весьма разносторонним исполнителем, работающим в качестве солиста, камерного музыканта и оркестранта, обладателем многочисленных лауреатских званий как отечественных, так и зарубежных конкурсов. Он выступал с Таллиннским камерным оркестром, Симфоническим оркестром Северных стран, Эстонским фестивальным оркестром и многими другими, а также солировал, выступая с Пярнуским городским оркестром, Рижской симфониеттой, Таллиннским камерным оркестром и Эстонским фестивальным оркестром. Теодор Синк удостоен ежегодной премии фонда капитала культуры Эстонии (2017) и звания «Исполнитель года“ Эстонского союза исполнителей(2020).





Таммо Сумера специализируется на записи академической музыки, исполнении современной электронной музыки и мультимедийных арт-проектах. Сумера преподает звукорежиссуру и исполнение электронной музыки в Эстонской академии музыки и театра.



