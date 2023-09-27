ФОТО | Клаудия Шиффер вышла на подиум впервые за 5 лет. Вот как она выглядит

53-летняя супермодель вышла на подиум в облегающем платье в пол серебряного и зеленого цветов. Наряд дополняло глубокое кружевное декольте. Образ завершили остроносые серебряные туфли. Стилисты сделали Шиффер естественный, почти не заметный макияж, а волосы уложили легкими волнами, которые спадали по плечам.

Последний раз Шиффер выходила на подиум в 2018 году. Тогда она тоже закрывала показ весенней-летней коллекции Versace, но компанию на подиуме ей составили Карла Бруни, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд и Хелена Кристенсен. Последние три вместе с Линдой Евангелистой недавно снялись в документальном сериале «Супермодели“, где рассказали о своих карьерах и трудностях на этом пути.

Клаудия Шиффер в мире моды с 17 лет. В прессе отмечали ее внешнее сходство с французской актрисой Брижит Бардо. Сравнение лестное. Но Шиффер и сама стала важным персонажем в истории fashion-индустрии. Дочь юриста и домохозяйки из пригорода Дюссельдорфа — легенда подиума в 1990-х.

Она появлялась в журналах Vogue, Marie Claire, Vanity Fair, Elle, Cosmopolitan, Harper“s Bazaar и многих других. Сотрудничала с известными брендами. В том числе с Chanel, Guess, Versace, Yves Saint Laurent, Christian Dior, Fendi и не только.

25 мая 2002 года супермодель вышла замуж за британского режиссера и продюсера Мэттью Вона. У пары трое детей — сын и две дочери.

Шиффер также занимается продюсированием фильмов. Среди проектов, в которых она принимала участие, «Рокетмен“, «King“s Man: Начало“, «Пипец 2“, «Аргайл“. В 2020-м попробовала свои силы в качестве куратора выставки о моде 1990-х годов.