„Ногу Свело!“, Монеточка, Noize MC: Рома Либеров расскажет в Таллинне о проекте – „После России“(6)
6 октября в Доме Хопнера (Raekoja plats 18) режиссёр и продюсер Рома Либеров встретится со зрителями, чтобы рассказать об альбоме „После России“, выпущенном к 100-летию первой эмиграции, и поговорить о литераторах и музыкантах, которые вынужденно покинули страну: одни в XX, другие в XXl веке.
Символическим финалом первой волны русской эмиграции можно назвать „философкие пароходы“, которые поздней осенью 1922 года отшвартовались от причалов Петрограда. Новая советская власть отсылала за границу „несогласную“ интеллигенцию — тех, кого, по словам Троцкого, не было повода расстрелять, но и терпеть было невозможно.
Красный террор заставил покинуть страну многих: в Европе, Турции, на Балканах, в Китае и даже Северной Африке осели сотни тысяч беженцев разных сословий и профессий. Уезжали и литераторы. Одни, как Иван Бунин или Дмитрий Мережковский, уже были известны и любимы аудиторией. Другим суждено было начать творческий путь в эмиграции и так и не встретиться с читателем на родине, — позже прозаик и публицист Владимир Варшавский назовёт свой круг „незамеченным поколением“.
Прошло 100 лет, и Россию опять покидают инакомыслящие. Их отъезд меньше похож на эвакуацию, и увезти они могут гораздо больше, чем их предшественники, но в конце концов новые эмигранты оказываются на том же распутье: надеяться на возвращение или нет, продолжить писать на родном языке или осваивать новый, остаться собой или поскорее распрощаться с прошлым и стать другим человеком.
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Опыт первой и пятой волны эмиграции Рома Либеров объединил в музыкально-литературном проекте „После России“ (название отсылает к сборнику Марины Цветаевой, изданному в Париже в 1928 году). Артисты, которые уехали из РФ после начала войны, написали песни на стихи поэтов „незамеченного поколения“: „Ногу Свело!“ взяли текст Георгия Иванова, Шым — текст Алексея Эйснера, Монеточка — Владимира Набокова, „Порнофильмы“ — Довида Кнута, Noize MC — Сергея Бонгарта. Голоса, которые не были слышны сто лет назад, громко зазвучали сегодня.
Рома Либеров: „Надеюсь, нам удалось передать рифму времён через век, а с ней — перекличку испытаний, страхов и — надежду! Этим альбомом нам хочется обратиться к опыту вынужденной эмиграции столетней давности — чтобы учесть его сегодня“.
Рома Либеров — режиссёр, продюсер, сценарист. Создал цикл фильмов о русских писателях и поэтах XX века: Иосифе Бродском, Илье Ильфе и Евгении Петрове, Сергее Довлатове, Осипе Мандельштаме, Юрии Олеше. До альбома „После России“ Рома выпустил альбом „Сохрани мою речь навсегда“, посвящённый Осипу Мандельштаму. Живёт и работает вне России.