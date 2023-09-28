Алла Пугачева помогла открыть памятник Борису Моисееву на Троекуровском кладбище

Артист умер 27 сентября 2022 года, его похоронили на 21-ом участке Троекуровского кладбища, где и установили скульптуру. Памятник выполнен из бронзы, его высота - 3 м.

„Сегодня прошел год с того дня, когда Борис Михайлович ушел из жизни, - сказал собеседник агентства. - В память о нем сегодня прошло открытие скульптуры на Троекуровском кладбище“. Горох также рассказал, что над скульптурой работал Трушин, который ранее уже сделал мемориальную доску Моисееву, установленную на родине певца - в Могилеве. Он также отметил, что цветы в честь открытия памятника прислали Элтон Джон, Алла Пугачева, Филипп Киркоров и другие.