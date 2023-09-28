Состояние страдающего деменцией Брюса Уиллиса резко ухудшилось: „Тяжело для его семьи“

«Слабоумие — это тяжело. Тяжело для человека, которому поставлен диагноз. Тяжело для его семьи. И когда говорят, что это семейная болезнь, так оно и есть. Одна из вещей, за которую в ответе лобная доля мозга — это самосознание. Некоторые теряют его в первую очередь, любое понимание, что они изменились, другие сохраняют самосознание дольше. В нашей жизни происходит так много прекрасных вещей… Просто для меня действительно важно отвлечься от горя и грусти, чтобы я могла видеть, что происходит вокруг нас“, — отметила Хеминг.

Рядом с Уиллисом не только его дети и нынешняя жена, но и бывшая — актриса Деми Мур. Эмма рада, что в непростой период времени для артиста Мур находит время и на него. «Честно говоря, Брюс — тот дар, который продолжает отдавать. Любовь, терпение, жизнестойкость, так много всего… Мы очень честная и открытая семья. Самое важное было то, что мы могли сказать, что это за болезнь, объяснить, что это такое. Мы сразу обо всем сказали и дочкам, потому что, знаете, я не хочу, чтобы диагноз их папы или какая-либо форма деменции были клеймом или позором“, — рассказала Хеминг.