Светлана Лобода: я решила, что буду петь и на украинском, и на английском, и на русском языках

Об этом артистка в четверг рассказала в интервью передаче „Кофе+“ на телеканале ETV+.

„Я для себя приняла решение, что буду петь и на украинском, и на русском языке. А сейчас я также усердно учу английский язык. Может быть, мне удастся записать какой-то хороший сингл на английском“, - поделилась Светлана Лобода.

„У каждого свой путь. Хотя сегодня, безусловно, происходит очень много манипуляций на эту тему. Многие люди категорически отказываются от русского языка. Но у каждого свой путь и свое понимание того, что правильно, а что нет“, - добавила Лобода.