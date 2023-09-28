28.09.2023, 10:41
Светлана Лобода: я решила, что буду петь и на украинском, и на русском языке(3)
ФОТО: | Delfi Meedia
Проживающая сейчас в Риге украинская певица Светлана Лобода не отказалась от использования в своем творчестве русского языка, сообщает ERR.
Об этом артистка в четверг рассказала в интервью передаче „Кофе+“ на телеканале ETV+.
„Я для себя приняла решение, что буду петь и на украинском, и на русском языке. А сейчас я также усердно учу английский язык. Может быть, мне удастся записать какой-то хороший сингл на английском“, - поделилась Светлана Лобода.
„Для меня язык не имеет никакого значения. У каждого свой путь. Хотя сегодня, безусловно, происходит очень много манипуляций на эту тему. Многие люди категорически отказываются от русского языка. Но у каждого свой путь и свое понимание того, что правильно, а что нет“, - добавила Лобода.