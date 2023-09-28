Певица Шер заказала похищение собственного сына - зачем?!

Артистка наняла четверых агентов, которые выкрали Элайджу из отеля. В тот момент музыкант пытался помириться с бывшей женой Марианджелой в годовщину их свадьбы. Однако о замысле Шер стало известно невестке, которая подала иск в суд через четыре дня после исчезновения бывшего мужа.

«30 ноября 2022 года, в ночь на годовщину нашей свадьбы, четыре человека ворвались в наш гостиничный номер и вывели Элайджу. Один из мужчин сказал мне, что их наняла мать Элайджи“, — заявила Марианджела.

После похищения сын Шер переехал в отель в Лос-Анджеле, где сотрудники регулярно подавали жалобы на его неадекватное поведение из-за наркотического опьянения. В результате Элайджу перевели в реабилитационную клинику.

«Практически каждый день Элайджу видели перед отелем: он сидел на тротуаре и курил. Он выходил с сигаретой, а когда докуривал ее, терял сознание. Он выглядел осунувшимся, словно бездомный бродяга“, — сообщил инсайдер Daily Mail.