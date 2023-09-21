Руки дрожали, шутки повторялись, неумело подкатывал к фанаткам: Комиссаренко дал концерт после подставы жены
О Славе Комиссаренко буквально загудел Интернет после того, как выяснилось, кем работала его новоиспеченная супруга до встречи с ним. Прошлое избранницы юмориста в вебкаме стало достоянием общественности.
Комиссаренко практически сразу вышел на связь в соцсетях. Комик не отрицал факт того, что его возлюбленная раньше снималась в порно. Однако он заверил, что ничего не знал об этом. а когда спросил, то девушка пыталась защититься. «Нет, я об этом ничего не знал, а когда я узнал и спросил, мне все равно соврали. Да, я считаю, что прошлое у человека может быть каким угодно, но вы должны об этом открыто сказать партнеру, а не скрывать это и не отрицать это до момента, когда это все вскроется“, — писал блондин.
Шоумена расстроило, что Юлия спровоцировала скандал такой величины, и все из-за своего молчания. «Да, сказать о таком непросто, страшно и вообще, как будто невозможно, но еще страшнее, когда твой муж узнает об этом из Интернета посреди вашего медового месяца. Я не чувствую себя рассерженным, обиженным и жаждущим отмщения. Мне просто очень грустно от того, что все так получилось“, — сетовал он.
Тем не менее отдых, хоть и испорченный, закончился, и Слава приступил к выступлениям. Пользователи Сети предвкушали, как же парень проведет свое первый стендап. Минувшим вечером Комиссаренко вышел на сцену в Вене дважды — оба концерта продались полностью.
Комик оправдал ожидания публики и высказался о непростой ситуации в жизни. «Не волнуйтесь, концерт будет нормальны. Тут я профессионал. Хоть в чем-то я профессионал“, — говорил он в начале выступления. Как передали зрители шоу, главным условием организаторов был запрет любой съемки, поэтому в Сети есть лишь пересказы.
Так, по настроению Славы стало понятно — развод неизбежен, он никак не выступал в поддержку избранницы. Звезда шутил, что больше не опрятный, свежий и чистый, а потрепанный (отсылка к названию его концерта, — прим. ред.)
Он также не растерялся и спросил у поклонниц, не хочет ли кто-нибудь с ним встречаться. Шоумен добавил, что дал еще одно интервью Юрию Дудю, съемки были до или после инцидента, неизвестно.
Хоть Комиссаренко пытался держаться и не показывать чувств, зрители заметили, что он явно был расстроен, повторял шутки, а микрофон в его руках дрожал. Но фанаты поддерживали его и не стали издеваться над его теперь уже бывшей женой.