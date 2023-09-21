Руки дрожали, шутки повторялись, неумело подкатывал к фанаткам: Комиссаренко дал концерт после подставы жены

Комиссаренко практически сразу вышел на связь в соцсетях. Комик не отрицал факт того, что его возлюбленная раньше снималась в порно. Однако он заверил, что ничего не знал об этом. а когда спросил, то девушка пыталась защититься. «Нет, я об этом ничего не знал, а когда я узнал и спросил, мне все равно соврали. Да, я считаю, что прошлое у человека может быть каким угодно, но вы должны об этом открыто сказать партнеру, а не скрывать это и не отрицать это до момента, когда это все вскроется“, — писал блондин.

Шоумена расстроило, что Юлия спровоцировала скандал такой величины, и все из-за своего молчания. «Да, сказать о таком непросто, страшно и вообще, как будто невозможно, но еще страшнее, когда твой муж узнает об этом из Интернета посреди вашего медового месяца. Я не чувствую себя рассерженным, обиженным и жаждущим отмщения. Мне просто очень грустно от того, что все так получилось“, — сетовал он.

Тем не менее отдых, хоть и испорченный, закончился, и Слава приступил к выступлениям. Пользователи Сети предвкушали, как же парень проведет свое первый стендап. Минувшим вечером Комиссаренко вышел на сцену в Вене дважды — оба концерта продались полностью.

Комик оправдал ожидания публики и высказался о непростой ситуации в жизни. «Не волнуйтесь, концерт будет нормальны. Тут я профессионал. Хоть в чем-то я профессионал“, — говорил он в начале выступления. Как передали зрители шоу, главным условием организаторов был запрет любой съемки, поэтому в Сети есть лишь пересказы.



Так, по настроению Славы стало понятно — развод неизбежен, он никак не выступал в поддержку избранницы. Звезда шутил, что больше не опрятный, свежий и чистый, а потрепанный (отсылка к названию его концерта, — прим. ред.)

Он также не растерялся и спросил у поклонниц, не хочет ли кто-нибудь с ним встречаться. Шоумен добавил, что дал еще одно интервью Юрию Дудю, съемки были до или после инцидента, неизвестно.