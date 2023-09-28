Мама-уголовница, взрослый любовник в юности: темное прошлое жены Славы Комиссаренко

Поклонники решили узнать получше 26-летнюю пассию Комиссаренко. Так, они неожиданно выяснили, что девушка работала в сфере интим-услуг, снимала откровенные ролики и якобы выезжала на встречи в сауны.

В Сети также нашли микроблог Юлии, которая та вела еще в юном возрасте. Брюнетка признавалась, что из всех алкогольных напитков предпочитает водку, а в 16 лет начала встречаться с мужчиной по имени Иван.

«Что тебе лучше всего помогает от головной боли?“ — спрашивали подписчики. «Любимый“, — отвечала она, добавив к посту совместный снимок с бойфрендом.

Пользователи выяснили подробности жизни и ее родственников. Мама Шашковой оказалась судимой за «незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта“.

Они узнали и о том, что девушка продолжала искать клиентов будучи в отношениях с комиком. Юлия обновляла публикации на специализированных сайтах в начале года.

Общественность неоднозначно восприняла новость о жизни Шашковой. Одни принялись защищать девушку, отмечая, что каждый имеет право на прошлое, а другие напомнили — Шашкова солгала комику. Новоиспеченная жена не признавалась даже, когда посыпались подробности.

«Да, я считаю, что прошлое у человека может быть каким угодно, но вы должны об этом открыто сказать партнеру, а не скрывать это и не отрицать это до момента, когда это все вскроется, — негодовал звезда. — Да, сказать о таком непросто, страшно и вообще, как будто невозможно, но еще страшнее, когда твой муж узнает об этом из Интернета посреди вашего медового месяца“.

Общественность неоднозначно восприняла новость о жизни Шашковой. Одни принялись защищать девушку, отмечая, что каждый имеет право на прошлое, а другие напомнили — Шашкова солгала комику. Новоиспеченная жена не признавалась даже, когда посыпались подробности.

«Да, я считаю, что прошлое у человека может быть каким угодно, но вы должны об этом открыто сказать партнеру, а не скрывать это и не отрицать это до момента, когда это все вскроется, — негодовал звезда. — Да, сказать о таком непросто, страшно и вообще, как будто невозможно, но еще страшнее, когда твой муж узнает об этом из Интернета посреди вашего медового месяца“.