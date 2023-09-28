Ждем бывшего премьера на сцене? Санна Марин подписала контракт со звездным агентством

Марин привлекла к себе внимание мировой общественности в 2019 году, когда в возрасте 34 лет стала самым молодым на тот момент премьер-министром. Агентство Range помогает политику изучить возможности в сфере медиа и развлечений, включая телевидение, кино, музыку и партнерство с брендами.

Другие звезды, работающие с Range Media: Эмилия Кларк, Брэдли Купер, Джонни Депп, Том Харди, Стефан Джеймс, Анна Кендрик, Тейлор Китч, Кира Найтли и многие другие.

Г-жа Марин являлась членом Социал-демократической партии Финляндии (СДП) до 1 сентября этого года, когда она ушла в отставку с поста лидера партии. В своей речи об отставке г-жа Марин подчеркнул, что открывает новую страницу в своей жизни. „Иногда приходится расставаться со старым, чтобы освободить место для чего-то нового. Но я не собираюсь уходить“, - подчеркнул г-жа Марин.

До того как стать премьер-министром, она активно работала в парламенте с 2015 года. Марин, которую называют прогрессивным лидером, за время своего пребывания на посту главы правительства пережила пандемию коронавируса, осудила вторжение России на Украину и взяла курс на углеродную нейтральность.

В начале сентября Марин объявила о своих планах присоединиться к Институту глобальных изменений Тони Блэра. Эта базирующаяся в Лондоне некоммерческая организация, возглавляемая бывшим премьер-министром Великобритании Блэром, будет предоставлять стратегические консультации странам, правительствам и лидерам по таким вопросам политики, как технологии, климат и гендерное равенство. Интересы Марин также представляет агентство Harry Walker Agency.