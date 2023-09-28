ФОТО | Дженнифер Лоуренс увлеклась уколами красоты: смотрите, как изменилось лицо актрисы

Дженнифер Лоуренс прибыла на показ Dior весна/лето 2024 года. Среди гостей также были Шарлиз Терон, Аня Тейлор-Джой и Роберт Паттинсон. Лук актрисы был шикарный, но фаны заметили, как изменилось ее лицо.

На мероприятие Лоуренс надела роскошную макси-юбку с высокой посадкой из чернильно-черного бархата. Образ актриса дополнила белой рубашкой, которую она заправила в юбку. Пуговицы были расстегнуты. Дженнифер дополнила образ классическими черными лодочками, золотыми серьгами и серебряными часами Longines Dolce Vita.

Но фанаты заметили, что Лоуренс пользуется уколами красоты. Судя по всему, красавица сделала инъекции в губы и подбородок. Это изменило лицо актрисы почти до неузнаваемости.

Поклонники активно комментируют фотографии актрисы.

„Губы, скулы, подбородок“, „О нет, ей не было это нужно!“, „Почему люди не понимают, что им не подходит филлер в губы“, „Да, она добавила себе 5 лет“, „Я думаю, что она что-то сделала, но не знаю, что именно. Она невероятная женщина“, — пишут они.

Однако некоторые фаны просто предположили, что Дженнифер набрала вес. Именно это обстоятельство изменило лицо актрисы.