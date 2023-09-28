ФОТО | Голодным не ушел никто! В Таллинне прошла продовльственная ярмарка, где кормили на славу(2)
27 и 28 сентября в столице Эстонии, Таллинне, состоялась уже тридцатая по счету продовольственная ярмарка, которая стала настоящим кулинарным праздником для тысяч посетителей. На место прибыло более 5 000 гостей, в том числе сотни приезжих из соседних стран, мероприятие не разочаровало ни одного гурмана. Внушительная выставка собрала под своими крышами самых известных представителей продовольственной отрасли.
На этой ярмарке можно было попробовать абсолютно все, что можно представить себе в мире еды и напитков. От холодных и горячих напитков, включая алкогольные и безалкогольные варианты, до разнообразных горячих блюд, закусок, свежих пицц и ароматной выпечки. Беспокойный желудок был в восторге от многообразия вкусов и ароматов, представленных на этой гастрономической выставке.
Перед посетителями этой ярмарки стоял сложный выбор, ведь попробовать все было просто нереально - на месте собралось около 130 предстиавителей из различных продовльственных компаний. Однако, чего точно удалось добиться благодаря богатому ассортименту - удовлетворить свои вкусовые предпочтения. Продовольственная ярмарка в Таллинне продолжает свою традицию радовать гурманов и ценителей кулинарных изысков, укрепляя позиции Эстонии на гастрономической арене.