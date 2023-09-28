ФОТО | Голодным не ушел никто! В Таллинне прошла продовльственная ярмарка, где кормили на славу

На этой ярмарке можно было попробовать абсолютно все, что можно представить себе в мире еды и напитков. От холодных и горячих напитков, включая алкогольные и безалкогольные варианты, до разнообразных горячих блюд, закусок, свежих пицц и ароматной выпечки. Беспокойный желудок был в восторге от многообразия вкусов и ароматов, представленных на этой гастрономической выставке.