77-летняя певица Шер вышла в свет с 37-летним возлюбленным

Отмечается, что совместный выход пары в свет подтвердил слухи о том, что их роман возобновился. Шер появилась на показе в черных строгих брюках, которые она дополнила белым пиджаком с черной вышивкой, а также парой кожаных ботинок. Эдвардс надел черный костюм поверх белой рубашки и туфли на платформе. Певица и музыкант держались за руки и выглядели счастливыми.