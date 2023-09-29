Скибиди-уа-па-па: уже через неделю Little Big даст в Таллинне громкий концерт

Известные своими супер-вирусными культовыми музыкальными клипами, фронтмены Little Big Илья „Ильич“ Прусикин и Соня Таюрская рады представить свои захватывающие live выступления в странах Балтии, которые начнутся в Таллинне 6 октября.

Группа, родившаяся в Санкт-Петербурге, имеет множество поклонников по всему миру и известна своим сотрудничеством с такими международными артистами, как Oliver Tree, Tommy Cash, Finch Asozial, Dillon Francis, Clean Bandit и Sacha Baron Cohen.

Их музыкальные клипы набрали более 3 миллиардов просмотров, а „Skibidi“ стал их самым популярным видео с более чем 667 миллионами просмотров. Их сингл „UNO“ также является рекордсменом — он стал самым просматриваемым видео в истории конкурса «Евровидение“ с внушительными 266 миллионами просмотров.

В прошлом году, 3 марта 2022 года, Little Big собрали чемоданы и покинули московские дома и переехали в Лос-Анджелес. Все из-за их морального убеждения и позиции против вторжения России в Украину.

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