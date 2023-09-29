Секс-работница променяла „греховную“ жизнь на проповеди в церкви

45-летняя Тесса Уильямс из Сиднея работала в секс-индустрии 15 лет. Она специализировалась на БДСМ-услугах и получала 800 австралийских долларов за час работы с клиентами. Жизнь женщины изменилась в 2021 году. „У меня были проблемы с деньгами, проблемы с работой в индустрии для взрослых и в отношениях с семьей“, — рассказала она. По словам Уильямс, она обратилась к Богу и попросила о помощи.

Позже во время прогулки Уильямс проходила мимо церкви, где услышала, как из громкоговорителя сказали: „Твое место здесь“. Через несколько дней она пришла в церковь и рассказала свою историю пастору. В итоге она поменяла работу в секс-индустрии на чтение Библии и проповеди в церкви, а позже приняла крещение и стала работать учительницей в воскресной школе.

„Бог спас меня от токсичного образа жизни, связанного с зависимостью. Он воссоединил меня с моей верующей семьей и показал, что такое любовь, о существовании которой я даже не подозревала“, — утверждает она.

Женщина дала обет безбрачия и уже два года не вступает в отношения с мужчинами. Она заявила, что займется сексом только в первую брачную ночь. Сейчас Уильямс помогает людям, которые хотят выйти из секс-индустрии.

„Секс-работа — это как наркотик. Вначале это здорово, но потом все может обернуться против вас, если вы психически неустойчивы. Это ваше тело, ваш выбор, но я считаю, что мне повезло оттуда выбраться. И всем этим я обязана Богу“, — говорит женщина.