В День музыки столичные трамваи наполнятся звуками флейты, гитары, контрабаса и кахона

„Выступление в столь необычной обстановке — в движущемся трамвае — может стать непростым орешком для юных музыкантов“, — говорит старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм. «Здорово также, что в этом году День музыки выпадает на воскресенье, а это дает возможность всей семьей выйти из дома и насладиться отличной музыкой“, — добавила она.

Музыкантов из MUBA можно послушать в День музыки в трамваях № 6 и № 4 с 12:00 до 13:00. На 6-й линии между остановками Vabaduse väljak и Linnahall будет звучать музыка флейты, а на 4-й линии между остановками Vineeri и Hobujaam выступит группа с акустической гитарой, контрабасом и кахоном (перуанский ударный инструмент в форме ящика).

Звук инструментов усиливаться не будет. Выступления пройдут в середине или в конце трамвая. Мероприятие согласовано с Таллиннским городским транспортом.

Международный день музыки был учрежден в 1975 году известным скрипачом и президентом Международного музыкального совета Иегуди Менухиным с целью привлечь внимание к музыке как к виду искусства и универсальному языку. В Эстонии с 2013 года этот день отмечается в концертной программой. Мероприятие организовано Эстонским музыкальным советом.