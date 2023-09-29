Хайдаров о новой операции Киркорова: скоро вся Россия откроет рот, когда увидит, что он сделал(1)
Поп-король Филипп Киркоров перенес несколько пластических операций, но на этом не остановился. Он продолжает ложиться под нож скандального хирурга, чтобы выглядеть идеально, пишет Woman.
Многие знаменитости тщательно скрывают и порой даже отрицают факт проделанных пластических операций или косметологических процедур, однако Филипп Киркоров к ним не относится. С декабря 2022 года поп-короля уже было не узнать. Поначалу трудно было определить, что именно случилось с внешностью артиста, но улучшайзинг был на лицо. Вскоре артист стал подробно рассказывать поклонникам обо всех манипуляциях, ведь, по его мнению, для медийной личности это нормально.
Ко всем этапам бьюти-изменений Филипп Бедросович подошел максимально серьезно: сначала самостоятельно похудел, затем в январе сделал подтяжку лица и неожиданно перекрасился в платинового блондина. Впрочем, такой образ пришелся по вкусу не всем. После того, как в Сети его прозвали новым Дедом Морозом, Киркоров коротко постригся и сразу преобразился еще сильнее.
Однако на этом шоумен не остановился. Настало время тела. И так как сам он не любит, да и не может из-за плотного графика заниматься в спортзале, «нарастить“ мышцы ему помог все тот же пластический хирург — теперь уже скандально известный Тимур Хайдаров.
В итоге Киркоров перенес множество операций, долго восстанавливался и прошел курс процедур на аппарате, который с помощью электрических импульсов укрепляет мышцы. Теперь свой рельефный пресс Филипп Бедросович готов показывать каждому желающему. Но, кажется, на лице, прессе, ягодицах и ногах процесс преображения не закончился. Не успели мы привыкнуть к «новому“ артисту, как стало известно о его новой операции.
Об этом рассказал его врач в интервью Алене Жигаловой. Тимур Хайдаров вместе со своей супругой рассказали новые подробности скандала с участием Славы и Любови Успенской, но не могли не упомянуть в беседе своего друга. Оказывается, скоро мы увидим во внешности Киркорова что-то новое, и это, по словам супругов, всех сильно удивит. Ведь ранее на подобную процедуру из звезд никто не шел.
„Он кайфует, у него горят глаза, он в восторге от своего тела. И такая маленькая ''затравочка'': скоро вся страна откроет рот, когда увидит, что он сделал. Такого еще не было. Это связано с телом, но я не скажу, что. Скоро все узнаете, правда“, — сообщили Хайдаровы на шоу «Алена, блин!“.
Как сумела узнать ведущая, проделанная операция не коснулась груди, талии, ягодиц или лица артиста. Ну а нам остается только гадать, что же еще в себе решил изменить Филипп Бедросович и ждать от него очередного шок-контента.