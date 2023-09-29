„Сначала хочется трахать, а когда надоест — придушить“. Алексей Арестович угодил в скандал из-за жесткого сексизма

Скандальные урывки из семинаров Арестовича опубликовали журналистки на своем канале в YouTube “Палає“. Они узнали, что, по мнению экс-советника ОП, “женщина идет на службу к Сатане“ и буквально с начала жизни начинает строить глазки.

„Я присутствовал на родах своих детей. Маленькие девочки начинают строить глазки на второй минуте после того, как ее достали из мамы“, - говорил он.

Кроме того, Арестович назвал женщин “расколотыми существами“.

„У вас в животе находится портал в совершенно другой мир, законов которого вы не знаете, ничем не управляете там, ничего не понимаете о нем, и оттуда постоянно прет какая-то энергия, какой-то хаос. Заметьте, нам это может присниться только в страшном сне, а они с этим живут каждый божий день. В тебе внутри находятся ворота в другой мир. Что нужно понять про женщин - женщина на психологическом уровне себе не принадлежит. Это расколотое существо“, - сказал он.

Бывший советник также разбирал советскую сказку о Буратино, чтобы объяснить взаимоотношения между женщинами и мужчинами.

„Кто такой Артемон? Это кастрированный мальчик, который служит Мальвине во всех ее проявлениях. Наиболее удобный способ для женщин контролировать, самый действенный - это кастрировать своего мужика и сыновей, которых она воспитывает, и вообще всех, до кого она дотянется… Что такое кастрация - это лишение творческого потенциала и вкуса к жизни. Когда женщина занимается кастрацией, она напрямую служит Сатане. Запомните, это не красивая метафора, это буквально так и есть“, - утверждал Арестович.

Свое утверждение он объяснил так: “Под видом страшной заботы о близком человеке… и во имя собственного удобства, чтобы менее переживать тревогу, менее парить себя контролем, а жить более-менее энергетически и технически, женщина идет на службу к Сатане в простом смысле для того, чтобы ей было удобнее“.

По его мнению, как только женщины перестают смотреть на мужчину, как на Бога, все - они “его кастрировали, лишили творческой силы“.