„Сначала хочется трахать, а когда надоест — придушить“. Алексей Арестович угодил в скандал из-за жесткого сексизма(3)
Скандальные урывки из семинаров Арестовича опубликовали журналистки на своем канале в YouTube “Палає“. Они узнали, что, по мнению экс-советника ОП, “женщина идет на службу к Сатане“ и буквально с начала жизни начинает строить глазки.
„Я присутствовал на родах своих детей. Маленькие девочки начинают строить глазки на второй минуте после того, как ее достали из мамы“, - говорил он.
Кроме того, Арестович назвал женщин “расколотыми существами“.
„У вас в животе находится портал в совершенно другой мир, законов которого вы не знаете, ничем не управляете там, ничего не понимаете о нем, и оттуда постоянно прет какая-то энергия, какой-то хаос. Заметьте, нам это может присниться только в страшном сне, а они с этим живут каждый божий день. В тебе внутри находятся ворота в другой мир. Что нужно понять про женщин - женщина на психологическом уровне себе не принадлежит. Это расколотое существо“, - сказал он.
Бывший советник также разбирал советскую сказку о Буратино, чтобы объяснить взаимоотношения между женщинами и мужчинами.
„Кто такой Артемон? Это кастрированный мальчик, который служит Мальвине во всех ее проявлениях. Наиболее удобный способ для женщин контролировать, самый действенный - это кастрировать своего мужика и сыновей, которых она воспитывает, и вообще всех, до кого она дотянется… Что такое кастрация - это лишение творческого потенциала и вкуса к жизни. Когда женщина занимается кастрацией, она напрямую служит Сатане. Запомните, это не красивая метафора, это буквально так и есть“, - утверждал Арестович.
Свое утверждение он объяснил так: “Под видом страшной заботы о близком человеке… и во имя собственного удобства, чтобы менее переживать тревогу, менее парить себя контролем, а жить более-менее энергетически и технически, женщина идет на службу к Сатане в простом смысле для того, чтобы ей было удобнее“.
По его мнению, как только женщины перестают смотреть на мужчину, как на Бога, все - они “его кастрировали, лишили творческой силы“.
„Мальчики, пока нас девочки не слышат, мы можем с вами нормально откровенно поговорить. Что хочется сделать с этими созданиями, вот скажите, в норме? Придушить. При чем душить, не отпуская, просто придушить. Сначала, конечно, хочется тр*хнуть, а потом, когда уже надоело или привыкли, или наелись, дальше хочется придушить н*хрен просто. Просто задушить, чтобы ее никогда не было, а потом еще года три не размыкать пальцы…“, - вот так жестко Арестович говорил о женщинах.
Летом прошлого года Алексей Арестович заявил, что относится к людям, которые имеют нетрадиционную ориентацию, как к тем, у кого есть отклонения. .