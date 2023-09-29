Власти РФ начали проверку в отношении Виктории Бони: ей грозит до двух лет колонии

Подписчики вступили в платный Telegram-канал, где телеведущая обещала показать свое лицо после пластической операции. Виктория Боня действительно публиковала в соцсетях пламенный призыв подписаться. Вот только обещанных фото и видео она так и не предоставила.

Ранее она активно сообщала, что сделала пластику, обратившись к звездному пластическому хирургу и Америки — среди его клиенток Белла Хадид и Кендалл Дженнер. После операции звезда сказала, что у нее теперь «лисьи глазки“ и еще более пухлые губы, вот только кадр, который звезда показала в соцсетях оказался не таким, как ожидали поклонники. В селфи публика увидела лишь один опухший глаз.

Тут же на ведущую посыпались тонны хейта, после чего та решила: показывать будет платно — за 1300 рублей. Правда, для демонстрации набрать нужно было 30 тысяч человек. Но посмотреть на новое лицо экс-звезды «ДОМа-2“ захотели только 200 человек, а собрать она хотела на этом 39 миллионов рублей (около 378 тысяч евро).

Вместо ожидаемых фото публика читала ее философские рассуждения о жизни, ее интимной составляющей и даже откровения о мужских половых органах. Все это надоело поклонникам, которые попросили органы проверить Викторию на предмет мошенничества, а также уплаты налогов.

К слову, когда в России начался бум с проверкой блогеров после скандальных дел Лерчек и Блиновской, Виктория выступила с заявлением о том, что, хоть и живет в Монако, но бухгалтерию ведет четко и платит в федеральную налоговую службу все положенные отчисления.

За границей у дивы бизнес-проекты, но при этом она регулярно приезжает в Москву. Телеведущая признается, что в европейской стране лучше климат, да и друзей у нее там очень много.

Напомним, Виктория Боня прославилась благодаря телепроекту «ДОМ-2“, в котором она несколько лет строила любовь. Позже звезда была ведущей на разных каналах, занималась модельным бизнесом и другими проектами, теперь она блогер и ведущая YouTube-шоу.