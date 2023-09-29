Счастливая Варнава показала мужа, с которым сблизилась на съемках

Для Екатерины Варнавы участие в проекте стало значимым: это ее первая главная роль. Актриса пришла на премьеру в расслабленном образе в стиле casual: рваные джинсы, рубашка, пиджак, бейсболка и свободно распущенные волосы.

На красной дорожке Екатерина позировала в обнимку со своим экранным мужем - актером Юрием Чурсиным. По словам артиста, они с Варнавой были знакомы и раньше, но по-настоящему узнали друг друга и подружились на съемках.

Судя по всему, в кинотеатр в этот вечер Варнава пришла одна. После развода с режиссером Александром Молочниковым Екатерина пока не нашла нового спутника. Даже если в ее личной жизни что-то происходит, она предпочитает не выносить это на публику.

Сюжет ситкома напоминает голливудскую комедию «За бортом“, снятую в 1987 году создателем «Красотки“ Гэрри Маршаллом. Там взбалмошная миллионерша в исполнении Голди Хоун после несчастного случая теряет память и оказывается в доме вдовца с тремя детьми (Курта Рассела), который уверяет богачку, что она и есть их мама. В «Безбашенной“ главная героиня тоже страдает амнезией, но уже в российских реалиях.

Главная героиня Вика в исполнении Екатерины Варнавы – столичная пиарщица, светская штучка и жена политика Германа (его играет Юрий Чурсин). Ее муж баллотируется в мэры одного из подмосковных городов, и Вика занимается его избирательной кампанией. Правда, вместо Подмосковья Германа переводят в маленький сибирский городок. Вика едет за ним, но быстро начинает скучать вдали от столичной жизни. В разгар семейного скандала Вика оказывается одна на заснеженной трассе, и ее сбивает лесник Михаил (Евгений Цыганов).

После аварии героиня Варнавы теряет память и оказывается дома у лесника, где ее встречают трое его детей. Чтобы обмануть органы опеки, они говорят, что Вика – их мать, после долгого отсутствия вернувшаяся домой. Жертва амнезии начинает играть роль примерной матери и домохозяйки и внезапно втягивается в совершенно новую для нее жизнь.

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