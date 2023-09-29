Рэпера Лигалайза не пустили на польский самолет из-за российского паспорта

Друзья, меня не пустили в самолет. Компания отказала пассажирам с российскими паспортами. Я вынужден перенести концерт в Будве. Никакого негатива по отношению к решению авиаперевозчика не испытываю. <...> А концерт мы перенесем на более удачное для всех время (максимально скорое). Все билеты действительны, - написал Меньшиков.

Рэпер заявил, что не считает свои «страдания“ соразмерными тому, что переживают украинцы.

В августе прокуратура Москвы организовала проверку в отношении рэпера Лигалайза на предмет дискредитации Вооруженных сил России. Вместе с тем источники СМИ сообщали, что музыкант может быть признан иноагентом в России, по этому вопросу также проводится проверка. Также прокуратура проверяет клип к композиции Лигалайза «Мир!! Вашему!! Дому!!“ на предмет производства и распространения экстремистских материалов. Об этом сообщает “Рамблер“. Далее: https://news.rambler.ru/starlife/51505458/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink