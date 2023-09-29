Утерла нос тем, кто называл ее толстой: похудевшая дочь Ларисы Гузеевой красуется в нижнем белье

Ольга решила продемонстрировать обновленную внешность в нижнем белье. Стоит отметить, что теперь дочь Гузеевой выглядит шикарно. Сама она очень довольна собой.

„Можно меня теперь хоть временно не буллить?“ — задалась вопросом Оля.

Помимо всего прочего, девушка дала подписчикам понять, что имеет право публиковать столь откровенные кадры. «Мне уже 23, и не надо искать мою маму, пожалуйста“, — иронично добавила Бухарова.

Напомним, в прошлом у наследницы Ларисы Гузеевой было расстройство пищевого поведения. Это привело к тому, что вес начал скакать: девушка то худела, то поправлялась. К тому же у нее появились серьезные проблемы со здоровьем.

„По сути, я толком не знаю, как должна выглядеть здоровая версия меня. В 17 я делала базовые упражнения, не страдала перееданием (как последние 2,5 года), и у меня всегда была мотивация — быть лучше, потому что буллинг в Интернете никто не отменял. В 19 начался какой-то лютый зашквар с отношениями с абьюзером, с медиа (опять всех волновал мой вес и внешность) и с самой собой. Когда я весила 59-60, мой молодой человек критиковал меня и уговаривал похудеть“, — откровенничала как-то Ольга Бухарова.

Но и это не все. Бухарова пережила немало трудностей в юности, но все же нашла в себе силы рассказать о них в публичном пространстве.



„Возможно, стоило бы учесть, что я пережила изнасилование, разрыв связки на колене, три операции за 2,5 года, гормональную терапию и лечение антидепрессантами, но, мне кажется, это не оправдание. Руки-ноги на месте. Живу я дома с мамой, а не в общаге, так что жалеть себя не буду, хотя бы раз“, — рассуждала дочь Гузеевой.

Сама Лариса Андреевна во всем поддерживает Ольгу и часто защищает ее от хейтеров. «Я смотрю, появились некоторые недовольные тем, что я не даю терзать своих детей! Даже в диалог вступать с вами не буду — не трогать! Огребете! Уже предупреждала“, — грозилась артистка.