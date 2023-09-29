Удалила фото с мужем и снимается в нижнем белье: скандал с вебкамом не расстроил жену Комиссаренко

Жизнь известного комика Славы Комиссаренко и его жены Юлии постепенно возвращается в привычное русло. Но, судя по всему, о совместном проживании речь не идет. Каждый предпочел заняться своим делом.

Слава снова дает концерты, он уже вышел на сцену после громкого скандала вокруг прошлого Юлии. Оказалось, что до свадьбы она зарабатывала на жизнь вебкамом. Девушка была довольно востребованной моделью, и это приносило ей неплохой доход — она могла путешествовать и жить на широкую ногу.

Когда грянул скандал, пользователи прошерстили интернет и нашли анкеты Юлии на сайтах, предлагающих девушек для эскорта. На Комиссаренко обрушилась «волна популярности“, люди сочувствовали Славе, советовали ему скорее разводиться и называли его слишком терпеливым.

Слава решил не подводить свою аудиторию и на первом после скандала концерте в Вене затронул злободневную тему, пытался шутить над произошедшим.

„Не волнуйтесь, концерт будет нормальный. Тут я профессионал. Хоть в чем-то я профессионал“, — пообещал пришедшим юморист в начале выступления.

А потом намекнул, что развод неизбежен. Юлия же заняла оборонительную позицию. Слова мужа она не комментирует, но едко шутит над ним:

„Я вот че подумала. Раз уж такая фигня случилась, может поменять фамилию на Вебкомиссаренко?“ — смеется девушка в Телеграм-канале.

Первое время Юлия ограничила доступ пользователей к своей странице в соцсетях, но потом обдумала ситуацию и, видимо, поняла, что жизнь не закончилась. Она снова делится своими фото и подсчитывает стремительно прирастающую аудиторию.

Теперь на странице Юлии много кадров в нижнем белье и купальниках. 26-летняя девушка обладает стройной фигурой и, не стесняясь, демонстрирует себя.

Стоит отметить, что кадрами в белом кружевном и полупрозрачном белье она делилась аккурат перед свадьбой и это нисколько не смущало будущего мужа. Подобная откровенность не возбранялась, так как менять стиль ведения страницы Юлия не стала.