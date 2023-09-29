„Я голая“: После видео с ножами Бритни Спирс решила удивить публику более пикантными кадрами

Но Спирс продолжает удивлять пользователей Сети. Сейчас исполнительница выложила ролик, где она показывает свое лицо, держа волосы в руках.

Напомним, пару дней назад артистка опубликовала видео, где танцует с ножами. После этого поклонники Спирс решили обратиться к полиции, так как были обеспокоены состоянием здоровья знаменитости. Сотрудники правоохранительных органов пришли проведать певицу, которая заявила, что таким образом она «выражала свою свободу и продолжит это делать дальше“, сообщает NBC News.