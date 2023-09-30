В Каннах показали спектакль об отъезде Пугачевой из России - с Юлией Ауг в главной роли

„История о простой учительнице, которая всю жизнь боготворила Аллу Борисовну: слушала ее песни, пыталась быть похожей на нее внешне и даже отправилась на конкурс „Голос“, чтобы исполнить хит звезды. А потом Пугачева уехала из России, и моя героиня не знает, как жить дальше. В один момент она подумала, что может заменить артистку“, — пересказала 53-летняя Ауг краткое содержание постановки.