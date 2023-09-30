В Каннах показали спектакль об отъезде Пугачевой из России - с Юлией Ауг в главной роли(22)
53-летняя актриса Юлия Ауг в интервью StarHit рассказала о главной роли в пьесе Михаила Дурненкова «Айсберг“, премьера которой состоялась в Каннах 28 сентября. Произведение рассказывает об учительнице, сошедшей с ума из-за эмиграции Пугачевой и возомнившей себя Примадонной. Ауг назвала Пугачеву «кодом, который вшит в наши ДНК“, и сообщила, что ждет ее на спектакле.
„История о простой учительнице, которая всю жизнь боготворила Аллу Борисовну: слушала ее песни, пыталась быть похожей на нее внешне и даже отправилась на конкурс „Голос“, чтобы исполнить хит звезды. А потом Пугачева уехала из России, и моя героиня не знает, как жить дальше. В один момент она подумала, что может заменить артистку“, — пересказала 53-летняя Ауг краткое содержание постановки.
Юлия в жизни прекрасно относится к Алле Борисовне. Говорят, актриса ждет исполнительницу в Каннах.
„Для меня она — величайшая артистка, — говорит звезда „Контейнера“ про Пугачеву. — Это код, который вшит в наши ДНК. Что бы сейчас ни происходило, как бы ни работали с образом певицы, именем — ее невозможно вычленить из ДНК большинства россиян“.