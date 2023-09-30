Шнуров, Малахов, Паттинсон и другие: 9 звезд, которые не водят машину и не стыдятся этого

В юности звезда «Гарри Поттера“ Дэниел Рэдклифф был так занят на съемках, что ему было не до прав. В итоге, пока ровесники осваивали автомобили, Дэниел больше летал на метле и гиппогрифах. Потом актер все же получил разрешение на вождение: он прекрасно понимал, что права часто бывают нужны на съемках.

Но в жизни за рулем его можно увидеть только в крайнем случае, а в интервью Дэниел признавался, что откровенно побаивается ездить на машине. Кстати, у Рэдклиффа редкое заболевание, связанное с нарушением координации движений, поэтому за руль ему и правда лучше не садиться.

Роберт Паттинсон не водит по той же причине, что и его коллега по «Гарри Поттеру“: автомобили пугают актера. Права у Роберта есть, но они преимущественно пылятся на полке. За руль он садится разве что на съемках: поклонники «Сумеречной саги“ наверняка помнят, что автомобилем Эдвард Каллен управлял.

Некоторые представители актерской профессии настолько скептически относятся к вождению, что не хотят учиться даже ради работы. Например, звезда сериала «Полицейский с Рублевки“ Рина Гришина прибегла к помощи дублера во время съемок сцены, где девушка сидит за рулем. В кадре действительно ее руки, но управляет машиной другой человек.

Актриса и певица Барбара Стрейзанд призналась, что не садилась за руль уже примерно лет 30. В молодости она довольно часто куда-то ездила, но после 50 поняла, что гораздо проще пользоваться услугами водителя, ведь тогда в пути можно ответить на сообщения или повторить текст выступления. Да и концентрация с возрастом ослабевает, а создавать аварийные ситуации на дороге ей вовсе ни к чему.

А вот Кейт Бекинсейл так и не обзавелась правами: в юности у нее никак не получилось это сделать, а в зрелом возрасте актрисе не хотелось «садиться за парту“ с юными автомобилистами. Поэтому когда героине Бекинсейл нужно водить машину во время съемок, приглашают дублершу. В жизни Кейт выручает дочь: она прекрасно водит и нередко подвозит свою звездную маму.