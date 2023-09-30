Шоубиз
30.09.2023, 15:30

Энрике Иглесиас опубликовал кадры с подросшими детьми от Анны Курниковой

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Singer Iglesias and former tennis player Kournikova attend semi-final match between Venus and Serena Williams of the U.S. at the Sony Ericsson Open in Key Biscayne
Singer Iglesias and former tennis player Kournikova attend semi-final match between Venus and Serena Williams of the U.S. at the Sony Ericsson Open in Key Biscayne
ФОТО: Carlos Barria | Scanpix

На личной странице в социальной сети популярный певец выложил короткое видео, на котором исполнил зажигательный танец под собственную песню на пирсе. Вместе с Иглесиасом на кадрах появились и его подросшие дети от Анны Курниковой, сообщает “Рамблер“.

Сын и две дочери знаменитой пары удобно расположились на пирсе и наблюдали за отцом.

Подписчики Энрике не преминули отметить, как подросли малыши и рассыпались в комплиментах детям Иглесиаса и Курниковой.

Напомним, что Энрике и Анна вместе уже более двадцати лет. В 2017 году они стали родителями двойняшек Николаса и Люси, а в 2020 году на свет появилась младшая дочь пары, девочке дали имя Маша.

В 2023 году стало известно, что Энрике и Анна сыграли тайную свадьбу и, наконец, официально стали мужем и женой. Правда, ни Иглесиас, ни Курникова эту информацию никак не прокомментировали.

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