Энрике Иглесиас опубликовал кадры с подросшими детьми от Анны Курниковой

Сын и две дочери знаменитой пары удобно расположились на пирсе и наблюдали за отцом.

Подписчики Энрике не преминули отметить, как подросли малыши и рассыпались в комплиментах детям Иглесиаса и Курниковой.

Напомним, что Энрике и Анна вместе уже более двадцати лет. В 2017 году они стали родителями двойняшек Николаса и Люси, а в 2020 году на свет появилась младшая дочь пары, девочке дали имя Маша.

В 2023 году стало известно, что Энрике и Анна сыграли тайную свадьбу и, наконец, официально стали мужем и женой. Правда, ни Иглесиас, ни Курникова эту информацию никак не прокомментировали.