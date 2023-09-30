„Яркие сексуальные эмоции“: Волочкова раскрыла секрет стройной фигуры

„Я вижу, что становлюсь все стройнее. Куда уж более? Но я сама счастлива стройности и подтянутости моего тела. И не только я. Секрета нет никакого. Все просто. Много физической нагрузки, практически отсутствие еды, яркие сексуальные эмоции, творчество и позитив!“ — написала Волочкова.

В конце сентября в Москве задержали бывшего жениха Анастасии Волочковой, предпринимателя Дмитрия Дюрана. Бизнесмена арестовали и отправили в СИЗО по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Несколько лет назад Дюран занял на развитие своего бизнеса под брендом Family Desert у примерно 50 человек. Спустя некоторое время мужчина перестал выходить на связь с кредиторами и отдавать даже проценты.

Пострадавшие написали заявление в полицию и в апреле 2022 года Дюрана объявили в федеральный розыск. Накануне предпринимателя задержали на Малой Бронной — он задолжал своим кредиторам около 100 миллионов рублей, теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.