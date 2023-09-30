Дженнифер Лопес в ярости — в отношениях с Аффлеком появился третий лишний

Глядя на пару Дженнифер Лопес и Бена Аффлека, мы не перестаем умиляться тому, как эти двое наслаждаются друг другом. Они не скрывают своих чувств и будто кричат на весь мир: «Мы так счастливы друг с другом!“.

Однако и в этих отношениях случаются неудачи.

Не так давно в Сети появились фотографии, на которых Бен нежно обнимает свою бывшую Дженнифер Гарнер. Изображения довольного Аффлека, склонившего голову к плечу экс-супруги в машине, породили не только мемы (на которых сравнивают фотографии Бена с Гарнер и Бена с Лопес), но и слухи о проблемах в семье.

Источники, близкие к певице, утверждают, что Дженнифер Лопес пришла в ярость, увидев эти снимки.

Теперь Аффлек пытается заверить жену в том, что эти фотографии не значат ровным счетом ничего. Несмотря на то, что Джей Ло поверила мужу, она не может избавиться от чувства дискомфорта.

„Джей Ло в ярости и чувствует, эти фотографии выбили почву у нее из-под ног. Ее беспокоит, что несмотря на заверения в невинности снимков, Бен не чувствует никакого раскаяния и не понимает, что именно так задело ее“, — сообщил источник Closer Online.

Бен пытается убедить возлюбленную в том, что к Дженнифер Гарнер у него не осталось никаких чувств — он относится к ней исключительно как к сестре.



«Если Джей Ло собирается ревновать и закатывать истерики из-за безобидных объятий, то проблема в ней. Это настоящая война на истощение, которую никому не выиграть“, — заключает источник.

Напомним, воссоединение актеров, произошедшее в 2021 году спустя почти 20 лет после первого расставания, по-настоящему удивили публику. Многие были уверены в том, что их роман ничто иное, как самый обыкновенный пиар. Но как бы то ни было, звезды уже больше годы женаты, поддерживают друг друга на красных дорожках светских мероприятий и практически не расстаются в будничной жизни — папарацци только успевают подлавливают Дженнифер и Бена на улице.