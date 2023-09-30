ФОТО | Назад в лихие 90-е: в Fotografiska попытались повторить дух сумасшедших тусовок VIBE - было жарко!

В Fotografiska как раз открылась самая масштабная персональная выставка Тоомаса Волькмана, который был официальным фотографом вечеринок VIBE - единственным, который имел право снимать гостей и их сумасшедшие наряды. Оригинальные вечеринки VIBE проходили в конце 90-х и начале 2000-х. Они характеризовались дикими костюмами, сценическими шоу, дрэг-квин и разбрызгиванием свиной крови на публику, и принесли в страну культуру рейва.

В пятницу все здание Fotografiska превратилось в сцену для вечеринки в стиле VIBE, которое, как и культовое мероприятие 90-х, прошло одновременно в нескольких залах. На сцену вышли 9 диджеев, в том числе и хаус-диджеи Rulers of the Deep, которые выступали и на VIBE.

Смотрите, как былые тусовщики вспоминали свою молодость на безбашенной вечеринке.

В Fotografiska открылась самая масштабная персональная выставка Тоомаса Волькмана “давно прошеднее“, в рамках которой можно увидеть 200 работ фотохудожника за три последних десятилетия. Выставка отметит вклад Волькманна, одного из корифеев эстонского фотоискусства, в культурное пространство страны - от формирования в свободной Эстонии фэшн-фотографии до увековечивания легендарных вечеринок VIBE.

В 90-е Волькманну удалось поймать в объектив своей камеры дух десятилетия. Он привез в Эстонию новый фотоязык и неизвестную до тех пор квир-эстетику. Его абсолютное чувство стиля и насыщенный символизмом фотоязык высоко ценятся любителями фотографии. Волькманн одновременно театрален и деликатен, пессимистичен и жизнелюбив, подчеркнуто драматичен и крайне интимен. Он плавно движется от хрупкости 90-х к надменному глянцу второго десятилетия нынешнего столетия, от точного и безошибочного минимализма к пронизывающему эстетизму.