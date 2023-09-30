Послушайте! Алика Милова выпустила новый сингл, дебютный альбом выйдет в ноябре

„Õde ütles“ – последний сингл, вышедший перед премьерой одноименного дебютного альбома, которая состоится 24 ноября. Новой песней Алика хотела показать, что в ее дебютном альбоме есть музыка на любой вкус. “Õde ütles“ написана в близком моему сердцу стиле поп-рока, это песня о сомнениях и неуверенности в человеческих отношениях“, – сказала певица.

Авторы текста – рэпер Põhja-Korea из группы 5MIINUST и Кадри-Анн Мяги, которые стали также литературными редакторами других песен в этом альбоме. “Они могут заглянуть мне прямо в душу и написать так, как написала бы я сама“, – сказала Алика.

Сингл Алики и альбом, который выйдет в ноябре, выпускает лейбл Universal Music.