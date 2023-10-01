В Лас-Вегасе арестован подозреваемый по делу об убийстве рэпера Тупака
Полиция Лас-Вегаса арестовала 60-летнего Дуэйна Кита Дэвиса, известного как бывший гангстер Keefy D. Пока что неизвестно, какое именно обвинение выдвинуто Дэвису. Отмечается, что арест был произведен спустя два месяца после обыска в доме жены подозреваемого, полиция тогда искала предметы и документы, связанные со смертью Тупака.
Дэвис давно известен полиции как свидетель по делу об убийстве Тупака. В 2018 году в документальном фильме о смерти рэпера Дэвис утверждал, что был в “Кадиллаке“, из которого стреляли в Тупака, и даже назвал имя сидевшего рядом с ним убийцы, своего племянника Орландо Андерсона — якобы между рэпером и Андерсоном был конфликт из-за разборок двух банд.
Сам Андерсон категорически отрицал связь с убийством, а в итоге и сам был убит спустя два года после смерти Тупака. Дэвис пять лет назад утверждал, что решил рассказать правду из-за тяжелой болезни.