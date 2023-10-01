„Я отрезала прошлое“: Екатерина Варнава совершила кардинальное преображение

Бывшая участница Comedy Woman обожает меняться. Екатерина не боится экспериментировать ни со внешностью, ни с образами. Однако на этот раз комедийная актриса захотела пойти дальше и кардинально поменяла прическу.

Варнава отрезала свои длинные локоны: она сделала лаконичное каре. Звезда предстала в черной шелковой просторной рубашке. Актриса сделала драматический макияж с акцентом на глаза: такой мейк смотрелся особенно выигрышно с ее новой прической. «Я отрезала прошлое“, — пояснила Екатерина.

Звездные друзья Варнавы пришли в восторг от ее преображения. «Как тебе идет“, — написала Мария Ивакова. «Класс“, — отметил Сергей Лазарев. «Красота какая!“ — прокомментировал Тимур Родригес. «Невозможно красивая“, — сделала комплимент Анжелика Ревва.



