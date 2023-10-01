Пять главных сексоголиков Голливуда

В 2010 году Майклу Дугласу поставили страшный диагноз — рак гортани на четвертой стадии. Дорогостоящее лечение и внимательный уход дали плоды — болезнь удалось победить. В это время СМИ писали, что причина недуга — наркотики и алкоголь, которыми злоупотреблял актер в молодости. Однако в интервью The Guаrdian Дуглас опроверг эти заявления и сказал, что рак появился из-за вируса папилломы человека. Им он заразился половым путем во время своих сексуальных похождений в 1990-х.

Браку Майкла и Диандры помешала еще одна вещь — в 2000 году актер познакомился с Кэтрин Зета-Джонс и влюбился в нее без памяти. Зная о своей сексуальной зависимости, Дуглас при заключении с ней брака, подписывая брачный контракт, прописал, что в случае измены он будет выплачивать Кэтрин моральную компенсацию в размере 5 млн долларов. С тех пор налево он не ходил.

Старожил Голливуда прославился не только своими ролями в кино, но и сексуальными связями. О его похождениях в интервью не раз рассказывала бывшая жена — Диандра Дуглас. Именно она отправила актера лечиться в клинику, когда поняла, что у мужа не просто любовь к сексу, а зависимость от него. Однако курс психотерапии не помог, поэтому Диандра развелась с ним.

При этом звезды остались друзьями, а Дэвид, будто подтверждая невозможность избавиться от сексоголизма, снялся в сериале «Блудливая Калифорния“. По сюжету, писатель Хэнк Муди находится в творческом кризисе и в поисках вдохновения не отказывает себе в удовольствии близко общаться с самыми разными девушками. По одной из версий образ списан с Чарльза Буковски — настоящего писателя, который тоже не знал меры в женщинах.

Правда, реабилитация не помогла мужчине. Ведь в отличие от алкогольной или наркотической зависимости, нет гарантии, что фанаты любовных утех совсем перестанут заниматься сексом. Вот и Дэвид сорвался. Теа не смогла мириться с пагубной привычкой мужчины и развелась с ним.

„Я прошу всех проявить уважение к моей личной жизни и личной жизни моих жены и детей, пока мы пытаемся справиться с этой проблемой“, — сказал Духовны прессе.

О бесконечных романах голливудского актера журналисты писали с середины 1990-х. По сообщениям СМИ, у Дэвида были десятки любовниц. Казалось, Духовны остепенился, когда у него появилась семья и родились дети, однако в 2008 году его супруга Теа Леони призналась — все время совместной жизни ее муж страдал от сексозависимости. Позже сам актер подтвердил слова жены и даже лег в клинику, чтобы «исцелиться“.

„Я боялся, что заболевание вызвал стресс от того, что мой сын попал за решетку. Но — да, это заболевание, передающееся половым путем, вызвало рак“, — говорил Майкл журналистам.



Чарли Шин

Бабник, распутник, алкоголик и наркоман — какие только эпитеты не приписывают Чарли Шину! Актер был женат трижды, и от этих союзов у него пятеро детей. Однако романов и интрижек у него еще больше: он нередко пользовался услугами секс-работниц и даже участвовал в оргиях.

Правда, его экс-жена Денис Ричардс в одном из интервью признавалась: Шин не такой уж хороший любовник. Якобы во время полового акта он больше заботится о себе.

А еще актер любил включать порнофильмы во время секса.

„Они всегда играли фоном, пока мы были в постели. Это отвратительно“, — признавалась Ричардс прессе.

Свою зависимость Чарли Шин никогда не признавал и лечиться от нее не собирался. В 2015 году актер сообщил миру, что ВИЧ-положителен. По его словам, он выплатил более 10 млн долларов людям, которые знали о его болезни.

„В день, когда была диагностирована болезнь, я хотел немедленно «съесть“ пулю. Но там была моя мама, я не мог сделать это при ней. Но потом еще кое-что со мной произошло. Мне дали горсть таблеток и сказали: «Вы можете идти домой, и вы будете жить“.

Шин не прекращал заниматься сексом, узнав о своем диагнозе, но всегда использовал презерватив и предупреждал партнеров о своей болезни.

Пэрис Хилтон

Светскую львицу Пэрис Хилтон тоже причисляют к сексоголикам. Она неоднократно попадала в секс-скандалы, самый известный связан с порнофильмом, где девушка принимала участие. Первый ролик появился в сети в 2003 году, а через два года в интернете опубликовали полнометражную версию. Казалось, Хилтон это не смутило, и в 2007 году ее силами было слито еще несколько видеозаписей.

Несмотря на любовь к «домашнему видео“ и сексу, бывшие парни Хилтон признавались: она не удовлетворяла их в постели. Кроме этого, перед половым актом Пэрис часто употребляла алкоголь и наркотики. Так она чувствовала себя раскрепощеннее.