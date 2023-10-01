Меньше концертов, выше ценник: Игорь Николаев собирается продолжить выступать после операции

Как передает Telegram-канал Mash со ссылкой на человека из окружения звезды, Николаев посоветовался с врачами и близкими, а затем решил, что сможет давать два-три концерта в месяц, но с ценником от четырех миллионов рублей. Композитор сам будет выбирать подходящие предложения и вряд ли поедет выступать далеко от Москвы.