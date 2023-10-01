Сегодня Таллинн отмечает Международный день музыки: куда сходить и что послушать?(6)
В воскресенье, 1 октября, Таллинн отмечает Международный день музыки, инициированный ЮНЕСКО. В честь этого события по всему городу пройдет ряд бесплатных концертов и других мероприятий, связанных с музыкой.
Вице-мэр Каарель Оя отметил, что для Таллинна, как для музыкального города, очень важно создавать возможности мирового уровня для того, чтобы люди могли заниматься творчеством и наслаждения музыкой во всем ее разнообразии. „Международный день музыки позволяет нам не просто работать в этом направлении, а отметить и заметить, насколько значима для нас музыка в повседневной жизни“, - подчеркнул Оя.
Международный день музыки проводится, чтобы привлечь общественное внимание к музыкальной сфере, отметить музыкантов и продемонстрировать людям то, насколько многогранен окружающий нас мир звуков. С 2022 года Таллинн входит в сеть творческих городов ЮНЕСКО (UNESCO Creative Cities Network, UCCN) в категории городов музыки. Эта сеть объединяет 59 городов мира.
Эстония отмечает День музыки уже 21 год. Благодаря поддержке Эстонского музыкального совета последние 10 лет отмечены масштабной концертной программой, в рамках которой живая музыка звучит по всей республике. Результатом сотрудничества талантливых исполнителей и организаторов становятся музыкальные мероприятия, которые проходят в самых разных уголках страны.
В течение всего месяца город музыки Таллинн проводит бесплатные экскурсии под названием «Подвалы Старого города“. В сопровождении музыковеда Бригитты Давидянц вы сможете прогуляться по концерным площадкам и подвалам Старого города Таллинна, которые с 1990-х годов играют важную роль в формировании местного музыкального ландшафта. Участие в экскурсии бесплатно, однако необходима предварительная регистрация. Дополнительную информацию можно найти на странице Muusikalinn Tallinn в Facebook.
Таллиннские общеобразовательные школы могут отметить День музыки, приняв участие в музыкальной викторине, организованной городом. Победившие в викторине классы смогут посетить концерты эстонских артистов. Кроме того, учащиеся средних школ в рамках уроков музыки могут отправиться на экскурсию по подвалам Старого города, воспользовавшись аудиогидом.
Также в воскресенье, 1 октября, в честь Международного дня музыки управа района Кесклинн договорилась с Таллиннской школой музыки и балета (MUBA) и пригласила молодых музыкантов сделать часовое выступление в столичных трамваях.
„Выступление в столь необычной обстановке — в движущемся трамвае — может стать непростым орешком для юных музыкантов“, — говорит старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм. „Здорово также, что в этом году День музыки выпадает на воскресенье, а это дает возможность всей семьей выйти из дома и насладиться отличной музыкой“, — добавила она.
Музыкантов из MUBA можно послушать в День музыки в трамваях № 6 и № 4 с 12:00 до 13:00. На 6-й линии между остановками Vabaduse väljak и Linnahall будет звучать музыка флейты, а на 4-й линии между остановками Vineeri и Hobujaam выступит трио трубачей.
Звук инструментов усиливаться не будет. Выступления пройдут в середине или в конце трамвая. Мероприятие согласовано с Таллиннским городским транспортом.
Полная программа Дня музыки в Эстонии: https://muusikapaev.ee/programm
Информация о Таллинне как о музыкальном городе ЮНЕСКО: https://muusikalinntallinn.ee