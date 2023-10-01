Сегодня Таллинн отмечает Международный день музыки: куда сходить и что послушать?

Вице-мэр Каарель Оя отметил, что для Таллинна, как для музыкального города, очень важно создавать возможности мирового уровня для того, чтобы люди могли заниматься творчеством и наслаждения музыкой во всем ее разнообразии. „Международный день музыки позволяет нам не просто работать в этом направлении, а отметить и заметить, насколько значима для нас музыка в повседневной жизни“, - подчеркнул Оя.

Международный день музыки проводится, чтобы привлечь общественное внимание к музыкальной сфере, отметить музыкантов и продемонстрировать людям то, насколько многогранен окружающий нас мир звуков. С 2022 года Таллинн входит в сеть творческих городов ЮНЕСКО (UNESCO Creative Cities Network, UCCN) в категории городов музыки. Эта сеть объединяет 59 городов мира.

Эстония отмечает День музыки уже 21 год. Благодаря поддержке Эстонского музыкального совета последние 10 лет отмечены масштабной концертной программой, в рамках которой живая музыка звучит по всей республике. Результатом сотрудничества талантливых исполнителей и организаторов становятся музыкальные мероприятия, которые проходят в самых разных уголках страны.



В течение всего месяца город музыки Таллинн проводит бесплатные экскурсии под названием «Подвалы Старого города“. В сопровождении музыковеда Бригитты Давидянц вы сможете прогуляться по концерным площадкам и подвалам Старого города Таллинна, которые с 1990-х годов играют важную роль в формировании местного музыкального ландшафта. Участие в экскурсии бесплатно, однако необходима предварительная регистрация. Дополнительную информацию можно найти на странице Muusikalinn Tallinn в Facebook.

Таллиннские общеобразовательные школы могут отметить День музыки, приняв участие в музыкальной викторине, организованной городом. Победившие в викторине классы смогут посетить концерты эстонских артистов. Кроме того, учащиеся средних школ в рамках уроков музыки могут отправиться на экскурсию по подвалам Старого города, воспользовавшись аудиогидом.