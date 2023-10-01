Супермодель Белла Хадид опубликовала фото в мини-платье после болезни

На новых фотографиях Белла Хадид позировала в черном мини-платье с разрезом в зоне декольте. Волосы она распустила и отказалась от макияжа. Однако внимание поклонников привлекла изменившаяся фигура модели.

„Это страшно“, “Белла, ты ешь?“, “Ты в порядке?“, “Белла, почему ты так истощена?“, “Похудевшая какая“, — написали пользователи соцсетей.

В августе Белла Хадид опубликовала пост, в котором рассказала о продолжительной борьбе с обострением болезни Лайма. Пост звезда сопроводила каруселью из фотографий, на которых она запечатлена с капельницей в домашней обстановке. Хадид отметила, что после длительного лечения она вновь чувствует себя хорошо.

„Жизнь в ухудшающемся состоянии и работой, во время которой я пытаюсь гордиться собой, своей семьей и людьми, которые меня поддерживают, выбила меня из колеи так, что я не могу этого объяснить. Быть такой грустной и больной, когда вокруг меня столько благословений, привилегий, возможностей, любви, было, возможно, самой непонятной вещью в жизни“, — написала Хадид.