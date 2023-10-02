02.10.2023, 09:23
ФОТО | Никаких больше вечеринок! Таави и Луиза Рыйвас впервые после скандала позируют вместе в кадре(6)
ФОТО: | Delfi Meedia
На открытии осеннего сезона TV3 Таави Рыйвас вновь угодил в скандал, когда сначала вился вокруг актрисы Дезиреэ Мумм, а потом отправился в мужской туалет с блогершей Бригитте Сюзанне Хунт, пока на самом празднике была его жена Луиза Рыйвас. В прошедшие выходные супруги решили отдохнуть от тусовочной жизни отправились в семейную поездку в Южную Эстонию.
Таави и Луиза с детьми решили провести выходные в Тарту. Семья среди прочего посетила Музей игрушек, поужинала в ресторане Humal, а Таави даже нашел время на пробежку.
Также впервые после скандала - если точнее, спустя девять дней - супруги позируют вместе на фото. Луиза Рыйвас поделилась в Instagram селфи, где она с Таави и детьми гуляет в Элва.