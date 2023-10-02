ФОТО | Никаких больше вечеринок! Таави и Луиза Рыйвас впервые после скандала позируют вместе в кадре

На открытии осеннего сезона TV3 Таави Рыйвас вновь угодил в скандал, когда сначала вился вокруг актрисы Дезиреэ Мумм, а потом отправился в мужской туалет с блогершей Бригитте Сюзанне Хунт, пока на самом празднике была его жена Луиза Рыйвас. В прошедшие выходные супруги решили отдохнуть от тусовочной жизни отправились в семейную поездку в Южную Эстонию.